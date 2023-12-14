توقيع مذكرة تفاهم لتدريس اللغة الإيطالية بالمدارس الحكومية

وقع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مذكرة تفاهم لتدريس اللغة الإيطالية بالمدارس الحكومية، مع ميشيل كوارونى سفير دولة إيطاليا بالقاهرة.

وتستهدف المذكرة بدء التعاون بين الطرفين لإدراج تدريس اللغة الإيطالية فى جميع المدارس الحكومية المصرية بدءًا من الصف الأول الإعدادى وحتى المرحلة الثانوية من العام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

وأشاد وزير التربية والتعليم بأوجه التعاون بين الوزارة والجانب الإيطالي خاصة في مجال التعليم الفني من خلال المدرسة الفندقية بالفيوم والتي تم تطوير مناهجها والبنية التحتية والتجهيزات الخاصة بها ويتم تدريس اللغة الايطالية بالمدرسة كلغة أجنبية أولى، بالإضافة إلى التعاون في مدارس الدون بوسكو الفنية الصناعية.

وقال الوزير إنه في إطار تطوير منظومة التعليم أعلنت الوزارة عن تدريس اللغات الثانية في المدارس الحكومية بداية من الصف الأول الإعدادي، من العام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، بحيث يختار الطالب اللغة الثانية التي يرغب في دراستها من ضمن قائمة اللغات الأخرى، بهدف امتلاكه المهارات التي تمكنه من مواكبة سوق العمل، مضيفا أن تدريس اللغة للطلاب في سن مبكر أفضل كثيرًا من تدريسها في سن كبير.

وأكد وزير التربية والتعليم همية إعداد المنهج، ودليل المعلم، والحقائب التدريبية، والتدريبات TOT، مؤكدًا الإسراع في وضع الإطار العام لمنهج اللغة الإيطالية، والذي يليه وضع الوثيقة النوعية، ثم تأتي مرحلة تأليف الكتب.

إدخال اللغة الإيطالية فى نظام التعليم المصري

وأعرب السفير الإيطالى عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بجهود الدكتور رضا حجازى فى تطوير منظومة التعليم، واهتمامه الدائم بالتعليم الفنى، ومشيرًا إلى أن المذكرة تهدف الى إدخال اللغة الإيطالية فى نظام التعليم المصرى.

وقال السفير الإيطالى إنه سيتم تنفيذ هذه الاتفاقية فور الانتهاء من مراسم التوقيع، مشيرًا إلى أن جامعة سيينّا بإيطاليا بدأت العمل فى إعداد الخطوط الأساسية للمنهج الذى يتم تدريسه، وبناء على توجيهات الوزارة يتم استكمالها.

وأكد السفير الإيطالى أن الجانب الآخر من التعاون مع الوزارة هو تدريب معلمى اللغة الإيطالية، من خلال المركز الثقافى الإيطالى، والتعليم عن بعد، مؤكدًا استعداد الجانب الإيطالي لتقديم كل سبل الدعم والتعاون فى هذا المجال، على مدار العام الدراسى ٢٠٢٤ /٢٠٢٥.

وتضمنت مذكرة التفاهم أن يكون دراسة اللغة الايطالية اختياريًا فى أول سنة دراسية (الصف الأول الإعدادى) وسيصبح الطالب بعد ذلك مقيدًا بالاستمرار فى دراستها حتى نهاية مرحلة التعليم الثانوى العام أو الفنى، وستكون المدة الإجمالية لدراسة اللغة الإيطالية بالمدارس الحكومية المصرية ست سنوات، وستعادل المهارات اللغوية التى سيصل الطلاب والطالبات إلى اتقانها فى نهاية المرحلة الثانوية المستوى A2 من مستويات اتقان اللغات الأوروبية المحددة بالإطار الأوروبى المرجعى العام للغات.

وحضر توقيع البرتوكول من الجانب الإيطالي بيترو فاكانتى بيركو نائب السفير، وفيديريكو نوفيلينو القنصل الإيطالي، وأناليزا واجنر الملحق التعليمى بالسفارة، وجيانلويجى ماستاندريا بونافيرى سكرتير أول، ودافيدى سكالمانى مدير المعهد الثقافى الإيطالى.

وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة سوزى حسين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية، ونجلاء زكريا مستشار تنمية مادة اللغة الألمانية، والدكتورة دعاء على عبد المعطى رئيس قسم اللغات الثانية بالإدارة المركزية لتطوير المناهج.