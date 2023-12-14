الفيتامينات المغلفة بالسكر خطر على الصحة.. دراسة توضح

الفيتامينات المغلفة بالسكر عديمة الفائدة على الإطلاق للصحة علاوة على ذلك، فهي تضر بجسم الإنسان أكثر مما تنفع.

يتم اليوم إنتاج الفيتامينات القابلة للمضغ بنكهة الفواكه ليس للأطفال فحسب، بل للبالغين أيضًا، ويشتمل خط هذه الحلويات على منتجات تحتوي على فيتامينات C أو D، بالإضافة إلى الفيتامينات المتعددة المصممة لتقوية جهاز المناعة وحتى تنظيم النشاط الهرموني لدى النساء فوق سن 50 عامًا.

ومع ذلك، فقد وجد خبراء من المملكة المتحدة أن هذه المنتجات مليئة بالسكر وتحتوي على مستويات أقل بكثير من العناصر الغذائية المفيدة مقارنة بأقراص الفيتامينات التقليدية.

وفي كثير من الحالات، تستخدم هذه المنتجات أكثر من نوع واحد من السكر مثل السكرالوز وشراب الجلوكوز، واختبر الخبراء بعض العلامات التجارية الشهيرة ووجدوا أن بعضها يحتوي على 4 جرامات من السكر لكل ثلاثة فيتامينات صمغية وغني عن القول أن استهلاك مثل هذه الكميات الكبيرة من السكر ضار للغاية بالصحة.

وهناك أدلة على أن هذه الحلويات تزيد الشهية لأنها تؤثر على مجسات الشهية في الدماغ ومن الآثار الصحية الضارة الأخرى لها تأثيرها السلبي على الفم، حيث أن الفيتامينات الصمغية تلتصق في كثير من الأحيان بالأسنان وأخيرا، لأنها تبدو مثل الحلوى، قد يأكل بعض الناس أكثر بكثير مما يحتاجون إليه.

وبكميات زائدة، يمكن أن تسبب المحليات مثل السوربيتول والمانيتول والمالتيتول مشاكل في الجهاز الهضمي، ولا يتم امتصاص هذه المكونات بالكامل في الأمعاء الدقيقة؛ ينتقلون إلى الأمعاء الغليظة، حيث يخضعون لعملية تخمير بسبب عمل البكتيريا، مما يؤدي إلى تكوين غازات قوية.

هذه الفيتامينات ضارة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي، حيث تسبب لهم الإسهال والانتفاخ وعدم الراحة.