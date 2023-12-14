رئيس مياه سوهاج يناقش كفاءة تشغيل مرافق مياه الشرب

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اجتماع موسع ضم رؤساء القطاعات والمناطق والافرع والمديرى العموم وذلك لمناقشة تقييم كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحى صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

واضاف ان الاجتماع تناول مدى الالتزام بخطط الصيانة الدورية والوقائية والالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وذلك لضمان التشغيل الامثل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتاكد من مراقبة عنابر التشغيل وجودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب وكذلك مطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحى.

كما تناول الاجتماع خطط الاحلال والتجديد ونسب التنفيذ ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية لنهو المشروعات هذا بالاضافة الى موقف التعدى على خطوط مياه الشرب والصرف الصحى والاجراءات التى تم اتخاذها ضد المخالفين هذا بالاضافة الى مناقشة مدى جاهزية المعدات لمواجهة اى طوارى او أزمات