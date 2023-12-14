مصر تفوز برئاسة المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة للمرة الثانية

عقدت الدورة 26 للمجلس الوزاري العربي للسياحة في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار المصري.

في ختام اجتماع الدورة 26 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، تم انتخاب مصر رئيساً للمكتب التنفيذي للمجلس للمرة الثانية.

وجاء فوز مصر بالرئاسة مجدداً، تقديراً لجهودها في تعزيز التعاون العربي في مجال السياحة، ودعم القطاع السياحي في الدول العربية.

منتج سياحي عربي

وخلال الاجتماع، تم اختيار مدينة صُور في سلطنة عمان عاصمة للسياحة العربية لعام 2024.

كما تم الاتفاق على عدد من التوصيات، منها دعم الاقتصاد الفلسطيني في مجال السياحة، وتطوير منتج سياحي عربي مشترك، وتعزيز جودة التعليم والتدريب السياحي في الدول العربية، ودعم وتنمية التعاون العربي البيني في مجال السياحة.

تؤكد إعادة انتخاب مصر رئيساً للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، التزامها بتعزيز التعاون العربي في مجال السياحة، ودعم القطاع السياحي في الدول العربية.