نوع من التوابل مفيد لمرضى السكري.. أضفه إلى الشاي

يعاني 13% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 20 عامًا من مرض السكري في مرحلة أو أخرى من حياتهم، ويذكر موقع MedicForum أنه إذا كان مرض السكري من النوع الأول هو مرض وراثي وخلقي، فإن مرض السكري من النوع الثاني يتطور بسبب نمط الحياة.

ويحدث ذلك عندما يتوقف البنكرياس عن إنتاج كمية كافية من الأنسولين أو عندما لا تستجيب خلايا الجسم للأنسولين.

وهذا الهرمون مسؤول عن التحكم بكمية الجلوكوز في الدم، وتشمل أعراض مرض السكري من النوع الثاني زيادة العطش وكثرة التبول والجوع المستمر.

مرض السكري والقرفة

هناك طرق معينة لتحقيق الاستقرار في مستويات السكر في الدم، وأحدها هو إضافة القرفة إلى كوب الشاي الصباحي، وفقا لخبراء التغذية. تزيد هذه التوابل الشعبية من حساسية الجسم للأنسولين، والقرفة تحجب الإنزيمات التي تسمى ألانين، والتي يستخدمها الدم عادة لامتصاص السكر، وعن طريق إيقاف تشغيل الألانين، يمكنك التأكد من إطلاق كمية أقل من السكر في مجرى الدم بعد تناول الأطعمة الحلوة. لاحظ أن القرفة معروفة منذ زمن طويل بتأثيرها المضاد لمرض السكر؛ فهو يخفض مستويات السكر في الدم ويستخدمه مرضى السكري في مختلف دول العالم.

وقد أظهر الكركمين، وهو جزء من القرفة، والموجود أيضًا في الكركم، قدرته ليس فقط على تعزيز السيطرة على مستويات السكر في الدم، ولكن أيضًا على الحماية من تطور مرض السكري، وفي عام 2013، وجد الباحثون أن الكركمين يقلل أيضًا من المضاعفات المرتبطة بمرض السكري.