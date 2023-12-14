ختام فعاليات المؤتمر العلمى السنوي لكلية التكنولوجيا والتنمية بالزقازيق

عقدت كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، اليوم الخميس، المؤتمر العلمى السنوى للكلية، والذى يقام تحت إشراف الدكتور خالد محروس عميد الكلية، والدكتور ضياء عراقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد رميح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة جيهان العميري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بقاعة المناقشات الرئيسية بشعبة العلوم الزراعية بالكلية.

بدأت فعاليات المؤتمر العلمي بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم كلمه في حب مصر ، حيث قدم تلك الجلسة الافتتاحية الدكتور حمزة الشرقاوي أستاذ الحشرات الاقتصادية بالكلية مدير وحدة الإرشاد الأكاديمي.

وخلال كلمته رحب الدكتور خالد محروس عميد الكلية، بجميع الحضور ، مؤكداً أن الهدف من هذه المؤتمرات مناقشة كل ما تم التوصل إليه العلم من مستحدثات تكنولوجية فى مجالات العلوم الزراعية والإدارية وغيرها، مشيراً إلى أن الكلية تُجهز لتكون صاحبة دور بارز يهدف إلى تحويل التعليم الجامعى من شكله التقليدى إلى الشكل التطبيقى المرن والأكثر تكيفاً مع احتياجات سوق العمل.

وتناول الدكتور ضياء عراقى خلال الجلسة الأولى، أهم الأنشطة والفاعليات العلمية الخاصة بقطاع شئون التعليم والطلاب بالكلية، مثل الأنشطة العلمية، الترفيهية، الثقافية، الرياضية، والبيئية، بجانب المسابقات داخل وخارج الجامعة، والمعارض الخاصة بالطلاب ومشروعات التخرج المتميزة.

وعرض الدكتور أحمد رميح خلال الجلسة الثانية، أهم انجازات قطاع الدراسات العليا والبحوث، من النشر العلمي دولياً ومحلياً، وكذلك عدد رسائل الماجستير والدكتوراه المسجلة والتى تم مناقشتها بالكلية.

وفى نفس السياق، تم تخصيص جلسة ركزت على أهم فعاليات وأنشطة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، من ورش عمل وندوات وحملات توعوية، ومبادرات ومشاركات مجتمعية مختلفة، ولقاءات صحفية وغيرها من الأنشطة المختلفة بالقطاع.

وفي نهاية المؤتمر، جاءت الجلسة الختامية والتى قدم خلالها الدكتور محمد أمين مصطفى أبرز المقترحات والتوصيات من قبل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية.