5 مرشحين لتولي عمادة كلية التربية النوعية بجنوب الوادي

ترأس الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس، اجتماع لجنة اختيار عميد كلية التربية النوعية بالجامعة لإجراء المقابلات مع المرشحين لعمادة الكلية.

وضمت اللجنة في عضويتها الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور عمر محمد عبد الحميد سالمان الاستاذ المتفرغ بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان ، والدكتور محمد نور الدين السبعاوي الاستاذ بكلية الآداب جامعه المنيا، والدكتور طلعت عبدالمتعال الاستاذ بكلية التربية النوعية جنوب الوادي.

وأشار الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة بأن اللجنة استمعت إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المرشحين لعمادة الكلية ورؤية كل مرشح لتطوير الكلية من الناحية التعليمية و البحثية و المجتمعية، مؤكدا حرص الجامعة على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة وبحيادية تامة وطبقا لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وبيّن رئيس الجامعة إنه تقدم لشغل المنصب كل من الدكتور عمرو عبد القادر، الدكتور أحمد حلمي، الدكتورة بدرية حسن، الدكتور شعبان حسن، والدكتورة هدية دندراوي.



