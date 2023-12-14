عمليات كتائب القسام في الساعات الأخيرة.. منها استهداف دبابات وغرف قيادة

نفذت كتائب القسام في الساعات الأخيرة عدة عمليات استهدفت جنود الاحتلال، ومعداتهم في مناطق متفرقة داخل القطاع، أصابتهم بخسائر في الأرواح وأخرى مادية .

عمليات كتائب القسام في الساعة الأخيرة:

استهداف دبابتين من نوع "ميركفاه" بقذائف "الياسين 105" جنوب شرق مدينة خانيونس

قصف تحشدات للعدو في موقع إسناد "صوفا" العسكري برشقة صاروخية

استهداف 3 دبابات من نوع ميركفاه بمدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105"

دكّ مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس تجمعاً للقوات المتوغلة في المحور الشرقي لمدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وأكد مجاهدونا تحقيق إصابات مباشرة في جيش الاحتلال وتدخل الطيران المروحي لنقل الإصابات جراء الاستهداف

دك تحشدات العدو المتوغلة في محوري شرق وشمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل

استهداف دباباتي ميركفاه بمدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105"

تدمير دبابة بمدينة خانيونس بقذيفة "الياسين105" واشتعال النيران فيها

استهداف غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى وقذائف الهاون من العيار الثقيل