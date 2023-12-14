نورالدين يتفقد معرض الملابس المحترق بوسط كفرالشيخ

وجه بسرعة صرف التعويضات للمتضررين

تفقد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، يرافقه، عمرو البشبيشى، نائب المحافظ ، الخميس، موقع حريق معرض الملابس بوسط مدينة كفرالشيخ، لمتابعة أحدث المستجدات وجهود مديرية التضامن الإجتماعى في حصر الخسائر المادية، مكلفاً بسرعة صرف التعويضات المناسبة للمتضررين.

قال المحافظ أنه يتابع جهود مديرية التضامن الإجتماعى في حصر الخسائر المادية جراء حريق معرض الملابس، وإجراءات صرف التعويضات المناسبة للمتضررين، مؤكداً أنه لا اصابات ولا خسائر في الأرواح، مشيداً بجهود الحماية المدنية والأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفرالشيخ والتنفيذية بالمحافظة في سرعة السيطرة على الحريق وإتمام عمليات تبريد موقع حادث الحريق في وقت مناسب، حيث تم بالدفع بـ 14 سيارة مطافي، وعدد من سيارات الإسعاف الى موقع الحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من عملية إطفاء الحريق.

وكان نورالدين قد أعلن في ساعة متأخرة من ليل اليوم الخميس، إنتهاء أعمال إخماد حريق معرض الملابس، وتبريد كامل لموقع الحادث، الذي اندلع في الساعات الأولى بعد منتصف الليل، داخل معرض الملابس بوسط مدينة كفرالشيخ، وقد قامت مديرية أمن كفرالشيخ بالدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، ونجحت في السيطرة على ألسنة اللهب المشتعلة وإخمادها، وإتمام عملية التبريد، دون خسائر بشرية أو حدوث أى إصابات في الأرواح.

وفور وقوع الحريق إنتقل محافظ كفرالشيخ، و نائبه ، واللواء إيهاب عطية مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء حسن موافي رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، الى موقع حريق معرض الملابس لمتابعة عمليات إخماد الحريق وتكثيف عمليات تبريد موقع الحادث بمعرفة قوّات الحماية المدنية بكفرالشيخ، حتى الساعات المتأخرة من الليل، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق.