اتحاد الغرف التجارية ينظم سلسلة برامج تدريبية للضرائب والفاتورة الإلكترونية

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل، عقد سلسلة من البرامج التدريبية في إطار برنامج الدعم الضريبي المنفذ بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية.

ومن المقرر أن يتم تنفيذه في كل المحافظات المصرية مع التركيز على ثلاث محافظات أساسية “القاهرة ـــ أسيوط ــ الإسكندرية” كما وجه الاتحاد الدعوة للغرف التجارية والشركات التابعة لها للمشاركة في البرنامج المذكور على أن تتضمن كل مجموعة تدريبية 25 شركة وأن تكون الشركات من قطاعات مختلفة مع أولوية الحضور لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – اللوجستيات – الطاقة المتجددة – الصناعات الإبداعية وغيرها من القطاعات المستهدفة وكل سلاسل القيمة المتصلة بهم.

مع الأخذ في الاعتبار أن هذا البرنامج ممول بالكامل من الوكالة الأمريكية للتنمية USAID ويتم تقديمه بشكل مجاني وبدون أي رسوم للشركات المشاركة والمستفيدة من البرنامج.

كما حدد الاتحاد مزايا المشاركة والحضور للبرنامج، منها الحصول على برنامج تدريبي مكثف حول الضرائب، وعلى شهادة حضور، والتطبيق العملي على منظومة الضرائب والتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية الى جانب المتابعة مع الشركات الغير مسجلة على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الخبراء حتى اكتمال عملية التسجيل ومع الشركات المسجلة على منظومة الفاتورة الإلكترونية لتحسين الأداء على المنظومة.

التشريعات الضريبية

كما يهدف البرنامج إلى فهم اللوائح والتشريعات الضريبية ـــ التسجيل على منظومة الضرائب ومنظومة الفاتورة الإلكترونية – تفعيل الحساب ــ تكويد المنتجات – إصدار الرمز التوقيع الإلكتروني – التكامل مع نظام الضرائب الإلكتروني – إصدار الفاتورة الإلكترونية ــــ تعديلات الفاتورة الإلكترونية- عكس الفاتورة الإلكترونية في الإقرار الضريبي بنهاية العام – الربط بين الفاتورة الإلكترونية وبوابة نافذة)

ومن شروط الحضور أن تكون الشركة من القطاع الرسمي (له سجل تجارى وبطاقة ضريبية) وحضور ممثل واحد فقط عن كل شركة. وأنه في حالة رغبة الغرفة أو من يمثلها من الشركات المشاركة في الدورات التدريبية من خلال البرنامج المذكور، برجاء التفضل باستيفاء البيانات على الرابط 6M43cUZKAD7 HbH n le .orms. s: htt

وضمانا لجدية المشاركة يتم سداد مبلغ مائتين جنيه فقط لا غير و لا تسترد.

كما حدد الاتحاد أجندة البرنامج التدريبي خلال الفترة من ديسمبر 2023 حتى فبراير 2024

ـــ ديسمبر2023 يتم في القاهرة “المجموعة 2”. والإسكندرية “المجموعة3 ” خلال الفترة من 18 حتى 20. والقاهرة “مجموعة 5” من 24 حتي 26 ديسمبر.. ــ ويناير 2024. يتم تنظيمها جميعا في القاهرة. “مجموعة 6 و 7″ خلال الفترة من 8 الى 10 و”مجموعة 8 و9” من 14 الى 16 يناير

ـــ وفبراير 2024. في القاهرة ” مجموعة 12 و 13″ خلال الفترة من 4 الى 6 ـــ “ومجموعة 14 و15″ من 11 الى 13ـــ وفى الإسكندرية ” مجموعة 16 و 17″خلال الفترة من 18 الى 20 فبراير