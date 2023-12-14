تسليم 27 تروسيكل و 10 ماكينات خياط للأسر الأولى بالرعاية بكفرالشيخ

سلم محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، و عمرو البشبيشى، نائب المحافظ ، وصفية مصطفى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية، الخميس، 27 تروسيكل و10 ماكينات خياطة للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع مؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية، ومديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، من خلال مبادرة " اصنع نفسك " لدعم الأسر الأولى بالرعاية بمنح لا ترد وسط فرحة وزغاريد الأسر المستفيدة، وذلك بحضور الدكتور ماجدة جلالة، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال المحافظ ، أنه تم تسليم 27 تروسيكلاً و10 ماكينات خياطة للأسر الأولى بالرعاية من أبناء محافظة كفرالشيخ، بالتعاون مع مؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية، ومديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ والتى جاء اختيارهم من قبل مديرية التضامن الاجتماعي بعد عمل أبحاث ميدانية تمكنت من خلالها من اختيار الحالات الأكثر احتياجا، بهدف رسم الفرحة على وجوههم وتوفير فرص عمل ومصدر دخل لهم ولأسرهم، لافتاً الى جهود الدولة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والخيرية ومؤسسات المجتمع المدنى، في توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، سعياً لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.



أشاد محافظ كفرالشيخ، بجهود مؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية متمنياً المزيد من التعاون فى المرحلة المقبلة من خلال التوسع فى التغطية للمزيد من الأسر المستهدفة لتوفير فرص عمل ومساعدة الحالات المستحقة من الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، موجهًا الشكر للمؤسسة وللقائمين عليها.

أكدت صفية مصطفى أمين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية، أن الهدف من المشروعات التى توفرها المؤسسة للأسر الأولى بالرعاية هو توفير مصدر دخل لهم ولأبنائهم يساعدهم علي مواجهة ظروف الحياة، لافتةً إلى ان مبادرة " اصنع نفسك " مستمرة في دعم مشروعات الشباب بمنح لا ترد، وذلك لتمكينهم اقتصاديا، وطرق أبواب الأسر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع فى كل محافظات الجمهورية وذلك بهدف تقديم يد العون والمساعدة ورسم الابتسامة على وجوههم من خلال إقامة مشروعاتهم الصغيرة، وأضافت أن أصحاب تلك المشروعات هم الذين اختاروا مايتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم حتى يتمكنوا من العمل بشكل دقيق من دون تقيد، وهو ما سيساعدهم كثيرًا على الإنتاج.

