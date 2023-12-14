بالخطوات.. طريقة عمل فتة باذنجان بكرات اللحم اللذيذة

فتة باذنجان بكرات اللحمة من الأكلات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها لأسرتك كوجبة غذاء تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لبنائه، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

فتة باذنجان

طريقة عمل فتة باذنجان بكرات الكفتة

المقادير

- زيت نباتي : 2 ملعقة كبيرة (لقلي كرات الكفتة)

- كفتة : 500 جراماً (كرات)

- بصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم)

- باذنجان : 1 حبة (كبير الحجم / مقطع مكعبات)

- مرق دجاج : 1 مكعب

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ماء ساخن : كوب

- ثوم : فصّان (مهروس)

- طحينة : ملعقة كبيرة

- زبادي : كوب

- خبز : 2 رغيف (مقطع ومحمص)

- سماق : حسب الرغبة (للتزيين)

- بقدونس : حسب الرغبة (مفروم / للتزيين)

- لوز : حسب الرغبة (محمص / للتزيين)

طريقة التحضير

سخني 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي في قدر على النار، واقلي كرات الكفتة من جميع الجهات حتى تنضج، ثم ارفعي كرات الكفتة بطبق جانبي.

بنفس القدر، أضيفي البصل المفروم ناعم وقلبي، ثم أضيفي مكعبات الباذنجان، وقلبي حتى يتغير لون الباذنجان.

أضيفي مكعب مرق الدجاج، ومعجون الطماطم، ونكهي بالملح، والفلفل الأسود، وصُبي الماء الساخن وحركي، غطي القدر واتركي المكونات لمدة 15 دقيقة على النار.

في وعاء جانبي، ضعي الثوم المهروس، والطحينية، واللبن الزبادي، وحركي المكونات جيداً حتى تتجانس.

للتقديم: ضعي الخبز المحمص بقاع طبق التقديم، ثم أضيفي عليه من صلصة الباذنجان بالطماطم، ووزعي صوص اللبن الزبادي فوقها، وأضيفي كرات الكفتة المقلية على الوجه.

للتزيين: وزعي السماق، والبقدونس، واللوز المحمص على وجه الطبق بحسب الرغبة وقدميها.