تذاكر وتجديد اشتراكات.. تشغيل ماكينات الصراف الآلي (TVM) بمحطات مترو الخط الأول والثاني

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الإنفاق عن تركيب وتشغيل ماكينات آلية TVM لصرف التذاكر وتجديد الاشتراكات وشحن محفظة التذاكر حيث تم تركيب وتوزيع ماكينات الصراف الآلي على جميع محطات الخطين الأول والثانى طبقا لكثافة الركاب بالمحطات والتى تتميز بسهولة الاستخدام من خلال شاشة مستخدم سهلة الاستخدام تعرض بيانات إمكانيات الماكينة من خلال اللغة العربية أو الإنجليزية ويمكن للمستخدم التبديل بينهما حسب الاختيار.

تتيح الماكينات الآلية الصراف الآلي TVM الخدمات الآتية:-

_ بيع تذاكر الرحلة الواحدة حتى ١٠ تذاكر في العملية الواحدة.

_ بيع وشحن محفظة التذاكر.

_ تجديد الاشتراكات وإعادة شحن محفظة التذاكر.

_ تقبل الماكينة العملات الورقية من فئات ٥ _١٠ _ ٢٠ _ ٥٠ _ ١٠٠ _ ٢٠٠ جنيه وكذلك العملات المعدنية فئة الجنيه ونصف جنيه.

يمكن شراء تذاكر رحلة واحدة من رصيد كارت محفظة مشحون والتى تعتبر خدمة جديدة لجمهور الركاب تتيح لحامل المحفظة استخدام الرصيد لشراء تذاكر لذويه دون الالتزام بهم فى محطات الخروج.

وتسعى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لتقديم كل ما هو حديث ويسهم في رحلة مريحة سريعة آمنة لجمهور الركاب من مستخدمي الخطين الأول والثانى.

تشغيل ماكينات الصراف الآلي(TVM) بمحطات مترو الخط الأول والثاني

تشغيل ماكينات الصراف الآلي(TVM) بمحطات مترو الخط الأول والثاني

تشغيل ماكينات الصراف الآلي(TVM) بمحطات مترو الخط الأول والثاني

تشغيل ماكينات الصراف الآلي(TVM) بمحطات مترو الخط الأول والثاني

تشغيل ماكينات الصراف الآلي(TVM) بمحطات مترو الخط الأول والثاني

تشغيل ماكينات الصراف الآلي(TVM) بمحطات مترو الخط الأول والثاني

ناشد" أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمى للمترو "جمهور الركاب بالخط الأول والثاني التواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg

وذلك لتلقي كل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كل شكاوى المواطنين المتعلقة بكل الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.

وتتمنى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق دوام الصحة والعافية لجميع مستخدمي خطوط المترو وجميع العاملين بالشركة وجميع الشعب المصري العظيم.