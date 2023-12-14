بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض اليوم الخميس

سجلت مؤشرات بورصة الكويت، تراجعًا في ختام تعاملات اليوم الخميس 14-12-2023، ليغلق مؤشر السوق العام 22.58 نقطة ليبلغ عند مستوى 6765.70 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.33 %، وتداول 72.7 مليون سهم عبر 13139 صفقة نقدية بقيمة 72.7 مليون دينار (نحو 221.7 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 39ر20 نقطة ليبلغ مستوى 88ر5497 نقطة بنسبة 37ر0 % من خلال تداول 81 مليون سهم عبر 3944 صفقة نقدية بقيمة 9ر9 ملايين دينار (نحو 19ر30 مليون دولار).

كما هبط مؤشر السوق الأول 07ر24 نقطة ليبلغ مستوى 99ر7430 نقطة بنسبة 32ر0 % من خلال تداول 6ر164 مليون سهم عبر 9195 صفقة بقيمة 7ر62 مليون دينار (نحو 2ر191 مليون دولار).

البورصة المصرية تربح 12.7 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الخميس بصورة جماعية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 12.7 مليار جنيه، ووصل إلى مستوى 1.682.1 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 24969نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.17%

صعد مؤشر إيجي اكس 100الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1%.

اعتمدت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الموازنة التخطيطية للعام المقبل 2024.

قالت الشركة في بيان للبورصة أنها تستهدف تحقيق صافي ربح قبل الضرائب بقيمة 32.76 مليون جنيه، مقابل 24 مليون جنيه مستهدف تحقيقها خلال العام الجاري 2023.

كما تستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 154 مليون جنيه خلال 2024، مقابل 128 مليون جنيه في 2023.

حققت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية- فوديكو، صافي ربح بلغ 19.79 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 11.17 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 106.13 مليون جنيه، مقابل 72.45 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.