منطقة لوجستية لـ "رومان أسيوط" في مركز البداري

أعلن وزير التموين علي المصيلحي، أنه تم الاتفاق مع محافظة أسيوط على إنشاء منطقة لوجستية بمركز البداري لإعطاء قيمة مضافة لصادرات مصر من الرمان، وأن المنطقة ستتضمن أماكن للفرز والعصر والتعبئة والتغليف والرمان

وأكد ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط بأن إقامة منطقة لوجستية بمركز البداري ستسهم في تعزيز صادرات مصر من الرمان وإضافة قيمة مضافة للمنتج. وأشار حماد إلى أن المنطقة اللوجستية ستكون مجهزة بأماكن لفرز وعصر وتعبئة وتغليف الرمان، مما سيعزز جودة المنتج وتسهيل عملية التصدير.

وأضاف حماد بأن ستكون فرصة هامة لتطوير صناعة الرمان في مصر وزيادة قيمته كصادرة رئيسية. يوفر إنشاء المنطقة اللوجستية البنية التحتية اللازمة لتسهيل عمليات التصدير وتحسين جودة المنتجات المصرية، مما يعزز مكانتها في السوق العالمية.

وأوضح وكيل وزارة التموين أنه تم التوصل إلى اتفاق مع محافظة أسيوط لإنشاء تلك المنطقة اللوجستية، وذلك بهدف توفير بيئة مناسبة لإنتاج الرمان بجودة عالية وتسهيل عملية تصديرها. ومن المتوقع أن تعزز تلك المنطقة اللوجستية فرص التصدير وتعزيز الصادرات المصرية من الرمان إلى الأسواق العالمية وذلك من خلال توفير أماكن لفرز وعصر وتعبئة وتغليف الرمان، ستتمكن محافظة أسيوط من زيادة كفاءة عملية التصنيع وتحسين جودة المنتجات. ستوفر المنطقة أيضًا فرص عمل جديدة لسكان المنطقة وتحفّز النمو الاقتصادي في المنطقة

ومن الجدير بالذكر أن مصر تعتبر من أكبر دول المنتجة للرمان في العالم، وتتمتع بمناخ مناسب لزراعة الرمان عالي الجودة. وبفضل إنشاء المنطقة اللوجستية في منطقة البداري، ستتمكن مصر من تعزيز مكانتها كمصدر رئيسي للرمان وتستقطب المزيد من المستثمرين والشركات العاملة في هذا القطاع.

وأشار حماد بأن المنطقة اللوجستية تسهم في تقليل التكاليف اللوجستية وتسهيل عملية الإنتاج والتوزيع، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة في المنطقة. وسيكون لها دور حيوي في تعزيز قدرة المزارعين والمنتجين على الوصول إلى الأسواق العالمية وتحقيق عوائد مالية أفضل.

وأعرب وكيل وزارة التموين بأسيوط عن أملة بأن يتم تعزيز قطاع الرمان في مصر وتطويره ليصبح أكثر تنافسية على المستوى العالمي بهذا الاتفاق بين وزارة التموين ومحافظة أسيوط ومن المتوقع أن تستفيد مصر من هذه الاستثمارات الجديدة في قطاع الرمان وأن تحقق نمواً وازدهاراً في صادراتها واقتصادها.

وأكد وكيل وزارة التموين بأسيوط بأن إقامة المنطقة اللوجستية في منطقة البداري، يتجه قطاع صناعة الرمان في مصر نحو مستقبل واعد ومشرق. ستعزز المنطقة التنمية الاقتصادية في المنطقة وستعطي دفعة قوية لصناعة الرمان المصرية على المستوى العالمي.

ومن المتوقع أن يشتمل العمل في المنطقة اللوجستية على تدريب وتأهيل العمالة المحلية لضمان الجودة والكفاءة في عمليات التصنيع. ستلعب المنطقة اللوجستية دوراً مهماً في دعم المزارعين والمنتجين المحليين من خلال توفير فرص الوصول إلى الأسواق العالمية وزيادة الطلب على المنتجات المصرية