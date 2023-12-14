تعاون بين مصر الخير وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في التكنولوجيا والابتكارات

وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر ومؤسسة مصر الخير اليوم مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التكنولوجيا والابتكارات مع التركيز بشكل خاص على المنظمات غير الحكومية وجهود الإغاثة.

بناءً على الجهود التعاونية السابقة بين المنظمتين والمستمر منذ عام 2019 ، تعمل مذكرة التفاهم الجديدة علي ترسيخ التزامهما المشترك بتعزيز وحدة المنظمات غير الحكومية التابعة لمؤسسة مصر الخير والاستفادة من نقاط القوة والخبرة الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باعتباره المنفذ الرئيسي للتنمية في مصر ومؤسسة مصر الخير باعتبارها منظمة غير حكومية أطلقت أول حاضنة اجتماعية في البلاد.

ومن الأولويات الموضحة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر ومنظمة مصر الخير هي تعزيز استخدام التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال.

وسيمتد هذا التعاون أيضًا إلى دعم جهود الإغاثة الإنسانية من خلال توفير الإمدادات الطبية الأساسية.

وستعمل المنظمتين على تمكين المراة من المناطق الأكثر فقرا من خلال تحسين المهارات للوصول إلى فرص عمل لائقة.

ومن جانبه قال الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدةالإنمائي في مصر أليساندرو فراكاسيتي،"لقد حققت شراكتنا المستمرة مع منظمة مصر الخير نجاحًا بالفعل في مصر،حيث قامت بتمكين المنظمات غير الحكومية الصغيرة من خلال جائزة رواد المجتمع الاجتماعي "مصر الخير"، وتحديد أفضل الممارسات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة،والتأثير بشكل إيجابي على الفئات الضعيفة في محافظة كفرالشيخ، وبمذكرة التفاهم هذه، هدفنا هوالاستفادة من القوة المعززة للتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال لصالح الشعب المصري".

من جانبه، قال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مستمر منذ عام 2019 وحتى الآن حيث شارك برنامج الأمم المتحدة في تأسيس المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي ويتم اليوم تجديد التعاون ليشمل تقديم الدعم للأنشطة المنفذة من قبل "المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي" التابع لبرنامج التطوير المؤسسى للجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، منوهاً بأن الأنشطة التى يتم تنفيذها على المستوى الإقليمى والمحلى تستهدف دمج مفاهيم وتطبيقات التنمية المستدامة والعمل المناخى داخل العمل الأهلى العربي بشقيه التنظيمى وحركات التطوع.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شارك في رعاية العديد من برامج وأنشطة المركز العربي ومنها جائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي والبرنامج الإقليمي للتبادل التنموي .