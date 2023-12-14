أرنولد: سنخبر أبناءنا وأحفادنا عن محمد صلاح الملهم

أشاد ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير فريق ليفربول الإنجليزي، بقدرات زميله الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز، قبل المواجهة المرتبقة لهم أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل على ملعب أنفيلد، في الجولة الـ17 من البريميرليج.

ووصل محمد صلاح إلى 200 هدف بقميص ليفربول في جميع المسابقات، حين سجل في مباراة الفريق أمام كريستال بالاس، وبلغت أهدافه بالدوري الإنجليزي الممتاز 150 هدفًا.

وقال أرنولد في تصريحات لشبكة قنوات "بي إن سبورتس" عن محمد صلاح: "هو شخص الكثير من الأشياء قيلت عنه وأنا متأكد أنه يستحق كل ذلك، الجمهور والناس الذين شاهدوا المباراة كانوا سعداء، وحصل على كل الاحترام والتقدير".

وتابع: "الناس يشاهدونه على الدوام ويرون كم الاحترام الذي يقدمه للعبة، الأهداف التي يسجلها ويصنعها تتحدث عن نفسها".

واختتم: "أنه أسطورة ومتفانٍ في التدريبات، عظيم في كل وقت، وملهم لمن حوله وله تأثير عظيم، سنخبر أبناءنا وأحفادنا عنه".

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي

يتطلع ليفربول للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عندما يستضيف مانشستر يونايتد، حيث يدخل الريدز المباراة بمعنويات مرتفعة للغاية، خاصة وأن الفريق لم يخسر في آخر تسع مواجهات بالدوري، حيث تعادل في 3 مباريات وحقق الفوز في 6 لينتزع صدارة الترتيب، برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة أمام آرسنال.

كما أن الفريق تأهل بالفعل لدور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي بغض النظر عن نتيجة مباراته الليلة أمام رويال يونيون سان خيلويزي البلجيكي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويسعى ليفربول لاستغلال النتائج السلبية التي يحققها مانشستر يونايتد مؤخرا، من أجل حصد 3 نقاط للاستمرار في صدارة جدول الترتيب، ويرغب في تأكيد تفوقه على مانشستر يونايتد خاصة وأن آخر مباراة جمعتهما كانت في الموسم الماضي وفاز وقتها ليفربول 7 / 0.

واستطاع ليفربول أن يجعل من أنفيلد، حصنا له حيث حقق الفوز في المباريات الـ7 التي خاضها عليه في الدوري هذا الموسم، وهو الأمر الذي يعطي الفريق دفعة أخرى في هذه المواجهة، خاصة وأن آخر انتصار حققه مانشستر يونايتد على الريدز في الدوري على ملعب أنفيلد يرجع لعام 2006.

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