ضبط 75 قضية مخدرات و14 سلاحاً نارياً

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مجال ضبط قضايا المخدرات من ضبط (75) قضية مواد مخدرة، ، في حملة أمنية على مدار 24 ساعة.

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وجاء ذلك بإجمالى (77) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (42,075 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (18,400 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (4,795 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (3,300 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 1,270 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 850جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 90 جرام).

عدد (229) قرص مخدر.

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (14قطعة سلاح نارى بحوزة 13 متهم).. وذلك على النحو التالى :

بندقية خرطوش .

(13) فرد محلى .

(26) طلقة مختلفة الأعيرة .

(109) قطعة سلاح أبيض .

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مُواصلة أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن.

وفى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

وفي ضوء قيام أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة .

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم محمود.س بالحبس مع الشغل لمدة سنة لإدانته بحيازة المُخدرات بقصد الإتجار والتعاطي في قسم البساتين.

وشمل الحكم تغريم المُدان مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، وتم إلزامه المصاريف الجنائية ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.

وبحضور السيد الأستاذ أحمد هشام النواوي وكيل النيابة، وحضور السيد الأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمود.س أنه في يوم 20 إبريل 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار والتعاطي مُخدري الهيروين والحشيش.

كما أحرز بقصد التعاطي مُخدر الميثامفيتامين والأمفيتامين والبنزوديازبين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

واستمعت المحكمة لعدد من الشهود على رأسهم المُلازم أول رئيس التحقيقات بقسم شرطة البساتين الذي شهد بأن المعلومات وردت له بأن المُتهم محمود.س والمحجوز بغرفة حجز القسم يحوز ويحرز كمية من المواد المخدرة بداخل الحجز فقام بجولة تفتيشية لغرفة حجز القسم.

وأبصر المُتهم مُمسكاً بكيسٍ صغيرٍ به كمية من الأقراص الدوائية فقام بضبطه وتبين أنه به خمسة أقراص مخدرة، وبتفتيشه عثر معه على عدد 7 لفافات بلاستيكية بداخلهم كمية من مخدر الهيروين.

وكذا قطعة صغيرة الحجم داكنة اللون لجوهر الحيش المخدر وبتفتيش الفراش الخاص بالمتهم عثر على لمبة زجاجية بها آثار مادة الآيس المُخدر، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه لها.