4 خدمات جديدة يطلقها الخط الساخن بمياه الشرب بسوهاج

اطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج 4 خدمات جديدة بالخط الساخن 125 بهدف مواكبة التطور الرقمى ورفع كفاءة الاداء صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واضاف ان الخدمات الجديدة تاتى فى اطار تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحقيق رضا المواطنين وان هذه الخدمات تتمثل فى خدمة الاستعلام عن الفواتير والتى تسهل للعميل الاستعلام عن قيمة الفاتورة الحالية وقيمة المديونية ان وجد وكذلك خدمة إدخال قراءة العداد من خلال تسجيل القراءة عبر الكول سنتر هذا بالاضافة الى خدمة متابعة العملاء والتى تساهم فى معرفة هل تم حل مشكلة العميل ام لا وفى حالة عدم الحل يتم اعادة الشكوى لجهة الاختصاص لبحثها مرة اخرى وحلها وكذلك خدمة استطلاع رأى العملاء إلكترونيا من خلال رسالة مسجلة لتقييم أداء العاملين بالخط الساخن وجودة الخدمات المقدمة.

واوضح حسن محمود مدير ادارة الخط الساخن انه تم فى وقتا سابق تطوير مقر الخط الساخن 125 من خلال إتاحة عدد من برامج الاتصال الحديثة ومنها افايا وبرنامج قواعد البيانات CMS وخطوط الاستقبال PRI وتوقيع شكاوى المواطنين على خرائط نظم المعلومات الجغرافية GIS وربط 11 فرع للخط الساخن بكل مركز من مراكز المحافظة بالخط الساخن الرئيسى وذلك لتحقيق رضا المواطنين وحلها مشكلاتهم فى اسرع وقت ممكن.