7 عمليات جراحية لمرضى الكلى بالزقازيق العام

أجرى الفريق الطبي بمستشفي الزقازيق العام، بقيادة الدكتور أيمن سالم أستاذ الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الزقازيق ونقيب أطباء الشرقية السابق، ٧ عمليات جراحية ذات مهارة لمرضى الكلى، بوحدات الكلى الصناعى بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة.

تابع إجراء العمليات الجراحية كل من: الدكتورة سارة إبراهيم مدير إدارة الكلى الصناعى بالمديرية، والدكتور أحمد عبدالسلام مدير المستشفى، والتي اشتملت تركيب ٦ وصلات شريانية للمرضى، منهم طفل يبلغ من العمر ١٢ عاماً، كما تم التعامل مع مشكلة ارتفاع ضغط وريدي لمريض آخر يعاني من آلام في اليد بسبب وصلة قديمة منذ ٥ سنوات، هذا بالإضافة إلى تركيب قسطرة نصف مستديمة لحالة آخرى.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن ذلك يأتي للمرة الثالثة في أقل من شهر، تم خلالها إجراء عمليات جراحية لعدد ٢٣ مريض كلى، وذلك ضمن المبادرة التطوعية من قبل نقيب أطباء الشرقية السابق، والتعاون المثمر مع المديرية، لسرعة تقديم الخدمة الطبية للمرضى، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه العمليات تمت جميعها بفضل الله بنجاح، بمشاركة كل من الدكتور أحمد أيمن سالم مدرس الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتور طاهر حسين أخصائي الأوعية الدموية بمستشفى الزقازيق العام، والدكتور محمد ميعاد أخصائي الأوعية الدموية بمستشفى ههيا، والدكتور إسلام الفهلوي مساعد أخصائي الأوعية الدموية بمستشفى بلبيس المركزي، والدكتور وحيد بدران طبيب مقيم أوعية دموية بمستشفى الزقازيق العام، مشيداً بجهود الدكتور أيمن سالم التدريبية لجميع الفرق الطبية من الأطباء وهيئة التمريض، كما أثنى على أداء هيئة التمريض بالعمليات، وفرق مكافحة العدوى بالمستشفى، كما تم الاتفاق على استمرار هذه المبادرة لخدمة مرضى الكلى بمحافظة الشرقية.