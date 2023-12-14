جهاز حماية المستهلك بالشرقية يكثف جهوده الرقابية على الأنشطة التجارية

شن جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية خلال شهر نوفمبر الماضي، عدة حملات بالاشتراك مع الرقابة الإدارية ومديرية التموين ومديرية الصحة والطب البيطري والتفتيش الصيدلي والعلاج الحر وشئون البيئة والتنمية الصناعية ومباحث التموين.

شملت الحملات عدد من مراكز ومدن المحافظة ( الزقازيق، ديرب نجم، ههيا، أبو حماد، بلبيس) وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 212 محضراً ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفين للاشتراطات الصحية ولإحكام القانون، وحيازة سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

يشار إلى أنه في مجال الرقابة التموينية تم تحرير 102 محضراً ضد أصحاب أنشطة تجارية “مخازن سلع غذائية، مخازن حدايد وبويات، سوبر ماركت، محال بقالة، محال أعلاف حيوانية، مستودعات مواد البناء، مخازن ومحال أسمدة زراعية، محطات تموين سيارات، مصانع حلوي، مخازن منظفات كيماوية".

وفي مجال ضبط بالأسواق، تم تحرير 29 محضراً ضد أصحاب أنشطة تجارية "محال مواد غذائية، محال قطع غيار الموتوسيكلات، محال أدوات كهربائية، ثلاجات عرض وبيع اللحوم، محال فلاتر مياه، محال أدوات كهربائية، محال سيراميك" وذلك لعرض منتجات وسلع مجهولة المصدر، وغير مدون عليها أي بيانات تدل على مصدرها، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال الرقابة علي المخابز، تم تحرير 7 محاضر ضد أصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص في الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية.

وفي مجال الرقابة على سلامة الغذاء، تم المرور على 9 منشآت وتحرير 27 محضراً ضد أصحابها لعدم وجود شهادة صحية، وعدم نظافة المكان، وتم التحفظ علي 150 كجم لحوم و375 لحوم مصنعة، و225 كيلو أسماك فاسدة، و15 طن جزر مخلل، و10 طن ملح، و750 كيلو جبن و350 لتر عصائر.

وفي مجال العلاج الحر، تم تشكيل حملة بالإشتراك مع إدارة العلاج الحر وهيئة الدواء المصرية وإدارة شؤون البيئة بالمحافظة، وبالمرور على مركز للتجميل؛ تبين أن المكان غير مرخص، وصدر بشأنه قرار غلق إداري سابق، ويقوم بممارسة الطب بدون وجود طبيب، وكذلك بيع أدوية خاصة بالتخسيس غير مسجلة بوزارة الصحة، وتم تحرير محاضر بشأن الواقعة وتشميع المكان.

وفي مجال الطب البيطري، تحرير 46 محضراً ضد أصحاب محال جزارة للذبح خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ على 730 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.