حديقة بني غالب الدولية بأسيوط تشهد أقامة مجسم مصغر لمخيم إيواء الطوارئ

شهدت حديقة بني غالب الدولية التابعة لمركز أسيوط، أقامة مجسم مصغر لمخيم إيواء الطوارئ الذي نفذته مديرية التضامن الاجتماعي. من خلال هذا النموذج المصغر لمعسكر الإيواء العاجل، تهدف الجهات المعنية إلى تطوير القدرات والمهارات اللازمة للتعامل مع حالات الكوارث والأزمات. حيث تم تأسيس المعسكر بالتعاون المشترك بين مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الشباب والرياضة وبعض الجمعيات الأهلية والهلال الأحمر المصري.

تم بناء المعسكر الصغير في الحديقة الدولية بمدينة بني غالب بمحافظة أسيوط. يتكون المعسكر من 36 خيمة تستوعب 25 أسرة بإجمالي 100 فرد. تم تحديد هذا العدد بناءً على الخبرة والتقييمات المسبقة للحاجة إلى الإيواء في حالات الطوارئ.

وقد تم توفير الخدمات الأساسية الضرورية داخل المعسكر، بما في ذلك موارد الإعاشة والماء والمرافق الصحية البسيطة. تم توفير طاقم إداري وإشرافي مكلف بتوفير الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي للأسر المقيمة في المعسكر.

من خلال تجربة هذا النموذج، يتم تدريب العاملين في المعسكر على كيفية تنظيم وإدارة الموارد، وتقديم الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين. كما يتيح لهم فرصة لتجربة الحياة في ظروف الطوارئ والعمل تحت ضغط.

وتعد هذه المبادرة الواقعية مهمة جداً، حيث يمكنها أن تعزز الاستعداد للتعامل مع الكوارث والأزمات في المستقبل. إن تأهيل العاملين في المجال الانساني وتوفير الموارد اللازمة يعتبر جزءًا أساسيًا في إدارة الكوارث والأزمات بفاعلية وفعالية.

جانب من معسكر الايواء