فابينيو: هدفنا الوصول لنهائي المونديال ولا أتمنى مواجهة السيتي

أبدى النجم البرازيلي فابينيو لاعب فريق اتحاد جدة السعودي جاهزيته للمشاركة في مباراة الفريق المرتقبة غدًا الجمعة ضد الأهلي المصري في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وقال فابينيو في تصريحات نقلتها صحيفة الرياضة: " هدفنا الفوز على الأهلي وعبور الفريق البرازيلي للوصول إلى نهائي مونديال الأندية، ولا أتمنى مواجهة مانشستر سيتي في النهائي ".

وأكد فابينيو أن الأهلي فريق كبير ويمتلك تاريخًا طويلا في كأس العالم للأندية والفوز عليه لن يكون سهلا في مباراة الغد.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السعودي

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد جدة السعودي غدا الجمعة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة وستذاع عبر قناة SSC الرياضية بصوت المعلقين فهد العتيبي و مدحت شلبي.