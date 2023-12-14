خبراء تغذية يكشفون الفوائد الصحية لتناول الفراولة

الفراولة ضرورية جدًا للجسم للحفاظ على مستويات الهيموجلوبين أو زيادتها، لأنها تحتوي على الكثير من الحديد، لذا فإن الفراولة لا يمكن تعويضها لفقر الدم، والفراولة ضرورية أيضًا للنساء الحوامل، فهي مصدر لحمض الفوليك.

ويعتبر عصير الفراولة أيضا بمثابة طارد للديدان حيث لهل تأثير مفيد على عملية الهضم ويزيد الشهية، ولكن يجب على أولئك الذين لديهم حساسية الفراولة، أن يحرصوا على عدم المبالغة في استهلاكهم.

والفراولة غنية أيضًا بالبوتاسيوم، وهو ضروري لتخليص الجسم من السوائل الزائدة، كما أنه يحتوي على أحماض عضوية مفيدة، وألياف غذائية، ومضادات أكسدة تحارب الجذور (التي تدمر أغشية الخلايا)، ومواد بيوفلافونويد (فيتامين ب) والبكتين.

وتحتوي فيتامينات ب وفيتامين ج على كمية أقل من الموجودة في الكشمش الأسود، لكنها لا تزال تحتوي على الكاروتين والريبوفلافين وما إلى ذلك.

أما بالنسبة لمحتوى السعرات الحرارية - 40 سعرة حرارية لكل 100 جرام ومن الأفضل تناوله طازجًا لأن الفراولة المجمد تفقد خصائصها المفيدة، ويمكن العثور على مجموعة كاملة من العناصر الغذائية في الفراولة الناضجة، لذا تجنب قطف الفراولة قبل أن تنضج تمامًا، هذا التوت صحي، لكن من المهم تناوله فقط بعد غسله أو بعد معالجته بالحرارة، وإلا فإنه قد يحتوي على مواد خطرة.