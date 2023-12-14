اتحاد الكرة يعلن أسماء الحكام للجولة 12 بدوري المحترفين

ستجرى الجولة الـ 12 من دوري المحترفين في مصر، اليوم الخميس، وقد أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، عن أسماء الحكام الذين سيديرون تلك المباريات المهمة.

في مباراة النصر للتعدين ودكرنس، سيكون الحكم الرئيسي هو أحمد جمال شاهين، وسيعاونه كل من هشام صبري وكيرلس نزيه كمساعدين، بينما سيكون أحمد عبدالسميع هو الحكم الرابع للمباراة.

وفي المباراة الثانية بين راية والمصرية للاتصالات، سيتولى التحكيم أحمد العباسي، وسيكون كريم مهيا ويارا عاطف مساعدين له، بينما سيكون محمد عبدالعليم هو الحكم الرابع.

ويدير مباراة السكة الحديد مع جمهورية شبين، طاقم تحكيم مكون من مبروك نبيل حكمًا للساحة، وائل فتحي مساعدًا أول، محمد أحمد حسين مساعدًا ثان، وعبدالكريم نصار حكماً رابعاً

وأسندت اللجنة مباراة بترول أسيوط مع القناة، لطاقم تحكيم مكون من محمود منصور حكماً للساحة، ويعاونه كلا من محمد سعيد مساعداً أول، يارا عاطف مساعداً ثان، وهيثم الشريف حكماً رابعاً

وتم تعيين محمد عبدالعزيز حكماً لمباراة لافيينا مع أسوان ويعاونه كلا من عبدالعزيز محسن مساعداً أول، أحمد طارق منير مساعداً ثان، ومحمد طارق عبدالحكيم حكماً رابعاً

وتقرر تعيين عبد الحكيم ناصر حكماً لمباراة بروكسي أمام النجوم، ويعاونه كريم يونس مساعداً أول، وسيد أبو خاطر مساعداً ثانياً، ومحمد عبد الوهاب حكماً رابعاً.

هذه المباريات الهامة تهدف إلى تحديد ترتيب الفرق في الدوري المحترفين المصري، حيث يتنافس الأهلي والزمالك على صدارة الترتيب، على أمل الحصول على لقب بطولة الموسم. بالنظر إلى جودة الفرق ومهارات اللاعبين، نتوقع مباريات مثيرة ومليئة بالتشويق والمنافسة القوية. سيكون دور الحكام حاسمًا في ضمان سير المباريات بشكل عادل وفي الامتثال للقوانين والتعليمات.

مع كل جولة في الدوري المحترفين المصري، تتعزز التنافسية والإثارة، ويصبح الحكام جزءًا أساسيًا لإنجاح المباريات. ونتمنى أن يقدم الحكام أداءًا متميزًا ومهنيًا لضمان عدالة النتائج وسلامة اللاعبين.

مع مرور الوقت، يتطور الدوري المحترفين المصري ويصبح أحد أهم البطولات في المنطقة، والجماهير تنتظر بفارغ الصبر مشاهدة كل مباراة ومعرفة النتائج. فنحن نأمل أن يدرك الحكام المسؤولية الملقاة على عاتقهم والقيام بواجبهم بشكل ممتاز من أجل تحقيق مستوى عال من المنافسة الرياضية في الدوري المحترفين المصري.