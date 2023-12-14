ضبط 220 كيلو دواجن ولحوم مخالفة خلال الحملات التفتيشية بمراكز الشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض، وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة، ومحلات بيع الأسماك، والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم، لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية، ومجازر الدواجن، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، لضبط سوق اللحوم و الدواجن والأسماك.

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم المديرية بالإشتراك مع الجهات المعنية (الرقابة الإدارية، الرقابة التموينية، مباحث التموين، الرقابة الصحية، مجالس المدن) قامت بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير 20 محضر مخالفة و ضبط 220كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ولحوم وكبده مجمدة، ودواجن مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة، والمجهولة المصدر.