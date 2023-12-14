الرئيس الروسي: 617 ألف جندي روسي يقاتلون في أوكرانيا حاليًا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تعزز مواقعها على جميع الخطوط الأمامية للحرب في أوكرانيا تقريبًا، لافتا إلى أن قوات النخبة الأوكرانية تكبدت خسائر بشرية خلال محاولة للحصول على موطئ قدم على الجانب الشرقي من نهر دنيبرو بمنطقة خيرسون، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وأشار إلى أن هناك 617 ألف جندي روسي يقاتلون حاليًا في مناطق القتال بأوكرانيا، لافتا إلى أن القوات الروسية دمرت 747 دبابة أوكرانية وما يقرب من 2300 مركبة مدرعة من مختلف الأنواع منذ أن شنت كييف هجومها المضاد في يونيو.

وواصل بوتين أنه منذ بدء ما يسمى بالهجوم المضاد، دمرنا 747 دبابة - هذه بيانات الليلة الماضية - وما يقرب من 2300 مركبة مدرعة. وهذا هو كل ما يعنيه نزع السلاح، لافتا إلى أن الدول الغربية أرسلت نحو 400 دبابة إلى أوكرانيا، مضيفًا: "الغربيين" زودوا كييف بالعدد الذي وعدوا به من الدبابات.

وأكمل أنه تم الاتفاق على معايير معينة لنزع السلاح خلال المحادثات التي جرت في إسطنبول في أوائل عام 2022 بين موسكو وكييف، لكن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بعد ذلك "تم التخلص منها لاحقًا، مشددا على ضرورة الإبقاء على آليات الأمم المتحدة، مثل حق النقض (الفيتو) للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وفي سياق آخر قال بوتين إن السلام ممكن مع أوكرانيا فقط بعد تحقيق موسكو أهدافها في الحرب المستمرة منذ قرابة عامين، مستطردا أنه سيكون هناك سلام عندما نحقق أهدافنا.. إنها لا تتغير.. سأذكركم بما تحدثنا عنه: استئصال النازيّة ونزع سلاح أوكرانيا وحيادها".

وأكمل "بالنسبة لنزع السلاح، لا يريدون التفاوض وبالتالي نحن مضطرون لاتخاذ تدابير أخرى من بينها تدابير عسكرية"، لافتًا إلى أن الجانبين "وافقا على ذلك خلال محادثات في إسطنبول"، لكن أوكرانيا كما قال تنصلت لاحقا من الاتفاقات، متابعا: "إما أن نتفق أو نسوّي (المسألة) بالقوة".

وطالب بوتين أوكرانيا بأن تظل محايدة، وألا تنضم إلى حلف شمال الأطلسي ( الناتو).