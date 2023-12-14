العسل الأسود والنباتات العطرية أشهر منتجات قنا بمعرض فود أفريكا

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن المحافظة تشارك للعام الثانى على التوالى بمعرض " فوود أفريكا" للصناعات الغذائية في دورته الثامنة والذى يعقد فى الفترة من ١٢ إلى ١٤ ديسمبر الجارى بمركز مصر للمعارض الدولية ويعد أكبر معرض للأغذية والمشروبات بأفريقيا ، و ذلك بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة IMC.

وأضاف أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، يشارك فى المعرض بتكتلين هما العسل الأسود والنباتات الطبية والعطرية لعرض منتجاتهم علي أكبر التجار المحليين والدوليين والتعرف علي أسواق جديدة حيث يشارك فى المعرض أكثر من 900 شركة عارضة محلية وعالمية تمثل 32 دولة وأكثر من 13 جناح وطني.

وأشار المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، إلى أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا يتابع بشكل مستمر خطط تنفيذ البرنامج للتكتلات الاقتصادية بالمحافظة والتي تتضمن مشاركة أعضاء التكتلات الاقتصادية والزراعية فى المعارض الداخلية والدولية فى إطار تنفيذ خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير التكتلات الاقتصادية بالمحافظة ونقل الخبرات لأعضاء تلك التكتلات بطرق العرض والبيع لمنتجاتهم، مؤكدًا على أهمية سعى البرنامج بصورة مستمرة لفتح أسواق للمنتجات الغذائية في التكتلات الاقتصادية بمحافظة قنا بما يساهم فى زيادة الدخل والمبيعات ويحفاظ علي هذه المنتجات التى تتميز بها محافظة قنا.

وأشار الدكتور علاء شاكر مدير وحدة التنفيذ ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، إلى أن اليوم الأول لمشاركة ممثلى التكتلات الزراعية التابعة للبرنامج شهد عقد عدد كبير من جلسات التشبيك لربط عارضي التكتلات الزراعية مع كبري السلاسل التجارية بمصر والخارج وبمختلف شركات التصدير والتعبئة والتغليف والتصنيع ، والذي ينفذها IMC - مركز تحديث الصناعة.

وبيّن مدير وحدة التنفيذ ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أهمية مشاركة تكتلى العسل الأسود والنباتات الطبية والعطرية بمحافظة قنا فى المعرض لمساعدتهم فى عرض منتجاتهم والتفاعل مع زوار المعرض من المستوردين والمستثمرين بقطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، حيث يعد المعرض فرصة هامه نحو زيادة الفرص الاستثمارية والتعاقدات التجارية بين التكتلات والسلاسل التجارية الكبرى وغيرها من المستوردين والمستثمرين والمشترين من مختلف الدول .