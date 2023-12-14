1600 جنيه سعرًا استرشاديًا لأردب القمح

سعرأردب القمح.. صرح أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية المهمة التى تأتي في مقدمة اهتمام القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وأشار إبراهيم إلى أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتابع يوميًا مع قيادات الوزارة ومديرياتها بالمحافظات موسم زراعة القمح والاطمئنان على توفير التقاوى الجيدة المعتمدة والحصر الدقيق للمساحات المنزرعة.

وأضاف “إبراهيم”، أن سعر الضمان 1600 جنيه لأردب القمح، الذي أقره مجلس الوزراء، هو استرشادي فقط، بمعنى أن الدولة ملتزمة بشراء المحصول بالأسعار العالية وقت الحصاد، وفقًا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح.

ونوه بأن وزير الزراعة وجه بتوعية المزارعين بذلك وتوضيح هذا المفهوم لهم لتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح، وكذلك التوعية بأن الدولة توفر التقاوى الجيدة المعتمدة بالأسعار المخفضة، هذا بالإضافة إلى مبادرة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى “ازرع”، حيث يتحمل التحالف 50% من تكلفة التقاوى في إطار بروتوكول التعاون مع وزارة الزراعة.

وذكر إبراهيم أن الوزارة تقوم أيضًا بتوفير الأسمدة المدعومة للقمح، وكذلك الإرشادات الفنية من الزراعة وحتى الحصاد لزيادة الإنتاجية وتحقيق مردود اقتصادي كبير للفلاح، تسهم في رفع مستوى معيشته.

ولفت كذلك إلى أن الدولة حينما تشترى القمح من الفلاحين بأسعاره العالمية تقوم بإعادته مرة أخرى للمواطنين في صورة رغيف عيش مدعوم، بعد أن تتحمل تكاليف النقل والتخزين والتصنيع.