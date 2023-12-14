اعتقال 17 فلسطينيًا من الضفة المحتلة

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 17 فلسطينيًا من الضفة الغربية المحتلة، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 4400 معتقلا منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

اعتقال 18 فلسطينيًا من الضفة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الخميس، 18 مواطنًا فلسطينيًا من مُحافظات الضفة الغربية المُحتلة بينهم طفل، علمًا بأنه تم اعتقال المئات خلال الأيام الثلاثة الماضية من "جنين" ومخيمها ولم يتسن معرفة هوياتهم، أو إحصاء أرقامهم الدقيقة حتى الآن نظرًا لعدوان الاحتلال القائم حتى الآن هناك.

قالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال أربعة أشخاص من "جنين"، وواحد من "نابلس" وسادس من مُحافظة "طوباس" وجميعها في شمال الضفة.

ومن جنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال ستة، بينهم أسير مُحرر، من الخليل، وثلاثة من "بيت لحم".

ومن وسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال رجلًا من منطقة "كفر عقب" شمال القدس (خارج الجدار)، واثنين من مُخيم "الجلزون" وبلدة "سلواد" في رام الله.

دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، منزلا في مخيم "جنين"، وفجرت عبوات ناسفة داخل منزلين آخرين.

وأفادت مصادر أمنية بأن جيش الاحتلال قصف بوساطة طائرة مسيرة وصواريخ "إنيرجا" منزل المعتقل تامر ماهر الزرعيني، المكون من طابقين في شارع مهيوب بالمخيم، بعد إخلاء سكانه.

وأضافت أن الاحتلال فجر أيضا عبوات ناسفة داخل منزل الشهيد نضال خازم ومنزل عمه فتحي خازم أبو رعد، فيما واصلت عمليات التدمير الواسعة للمنازل في المخيم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الليلة الماضية وصباح اليوم، استشهاد الشاب أيوب محمد صالح جلامنة (27 عاما)، وأحمد جمال أبو زينة (27 عاما)، والطفل بشار هيثم أبو زيد، وإصابة آخرين، جراء عدوان الاحتلال المتواصل على جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، ما يرفع عدد الشهداء إلى 11.

وكانت قوات الاحتلال قد قصفت منزلا مهجورا في الحي الشرقي من مدينة جنين بالقرب من مسجد خالد بن الوليد، كما واصلت حملات المداهمة والتفتيش والاعتقالات في جنين ومخيمها.