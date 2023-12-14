محافظ الغربية يتابع صيانة المعدات الهندسية بالمحلة وسمنود

استكمل الاستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية الموسعة لكافة مراكز ومدن المحافظة والتي بدأها منذ السابعة من صباح اليوم لمتابعة مستجدات صيانة المعدات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء للتأكد من الحالة الفنية لهذه المعدات وقدرتها علي مجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث.



يأتي ذلك انطلاقا من تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

وتابع رحمي، ما تم من صيانة المعدات الموجودة بحي اول وثان ومركز المحلة ومركز ومدينة سمنود ،والإجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة جميع المعدات والسيارات واجراء أعمال الصيانة العاجلة لها وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة.

وأكد المحافظ، متابعة اليومية لأعمال الصيانة والفحص الفنى المستمر، مشددا على إقامة ورشة صيانة دائمة، فضلاً عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر والإطارات وغيرها لكى تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة العالية لتحقيق الجاهزية الفنية والإستعداد التام للمواجهة والسيطرة على أي أحداث طارئة أو إستغاثات مثل الأمطار أو السيول أو أي أزمات أخرى محتملة .



وشدد المحافظ،على ضرورة التأكد والوقوف على الحالة والصلاحية الفنية لجميع المعدات والتدريب الجيد لسائقي تلك المعدات، مع ضرورة الصيانة المستمرة للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة الفنية.