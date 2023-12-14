ننشر أسماء الفائزات في مسابقة الإذاعة المدرسية لطالبات المرحلتين الإعدادية والثانوية

اعتمد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، صباح اليوم الخميس، نتائج مسابقة الإذاعة المدرسية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م، والتي تمت ضمن خطة رعاية الطلاب، تحت إشراف الدكتور عبدالله حسين، الوكيل الثقافي للمنطقة.

وأسفرت النتائج النهائية للمسابقة عن فوز كل من: روضة عبد الفتاح من معهد فتيات صافور الإعدادي الثانوي، إسراء محمد من معهد فتيات صافور الإعدادي الثانوي، وياسمين مصطفى من معهد فتيات صافور الإعدادي الثانوي، وجنة وائل من معهد فتيات صافور الإعدادي الثانوي.

كما تم إعلان فوز كل من: جنين حسين من معهد فتيات صافور الإعدادي الثانوي، وريماس محمد صابر من معهد فتيات فؤاد خميس الإعدادي الثانوي، وتسنيم خالد تامر من معهد فتيات فؤاد خميس الإعدادي الثانوي، ورودينة أسامة فوزي من معهد فتيات فؤاد خميس الإعدادي الثانوي، وهالة رمضان متولى من معهد فتيات فؤاد خميس الإعدادي الثانوي.

كما فازت مريم عماد أحمد من معهد فتيات فؤاد خميس الإعدادي الثانوي، ويارا أسامة عبد العظيم من معهد فتيات فؤاد خميس الإعدادي الثانوي، ورغد محمد خلف من معهد فتيات ف فؤاد خميس الإعدادي الثانوي، وحنين حمدي عبد الصادق من معهد فتيات فؤاد خميس الإعدادي الثانوي.

يشار إلى أن أعمال المسابقات تتم تحت إشراف إدارة رعاية الطلاب بقيادة محمود عبد الباقي مدير الإدارة، وموجهي التربية الاجتماعية.