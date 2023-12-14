رفع مستوى النظافة والإنارة بالشوارع والطرق العامة في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية لرفع كفاءة الشوارع بتكثيف حملات النظافة والتجميل، ورفع الإشغالات المخالفة، والباعة الجائلين والمفترشين ببضائعهم بحرم الطريق، وإلزامهم بالأماكن المخصصة لهم، لتقليل الزحام والتكدسات المرورية، وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، شهدت شوارع حي أول الزقازيق حملة مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة؛ بميدان عرابي، ونفق المشاة بالمحطة، وشارع النقراشي، وأمام القصر الأبيض، وأمام محطة قطارات سكة حديد الشرقية بمخرج نفق عرابي تجاه شارع الجلاء، وإزالة أعمدة الإنارة والتي تعوق حركة خروج المركبات من نفق عرابي تجاه شارع الجلاء، والقيام بزرع أعمدة إنارة أخرى في الأماكن البديلة لها، من أجل توفير عبور آمن للمركبات بمداخل ومخارج نفق عرابي.

وتابعت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح وإدارة المخلفات الصلبة والبلدية، أعمال رفع القمامة، وكنس جميع الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة.

وفي مدينة القنايات، تم متابعة أعمال النظافة والتجميل بالوردية المسائية بنطاق المدينة، بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة بالمدينة، حيث تم رفع وإزالة المخلفات من جميع نقاط التجميع بالمدينة ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة، تمهيدا لنقلها إلى المدفن الصحي ببلبيس،كما تم المرور على أعمدة الإنارة العامة وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة وكشافات الإنارة العامة.