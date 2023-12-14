العالمي للبيئة: اتفاق المناخ في الإمارات تاريخي (فيديو)

أكد الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة، أن اتفاق قمة المناخ في الإمارات أقوى من اتفاق باريس، وكل الدول اتفقت على التخلي الكامل من الوقود الأحفوري بحلول 2050.

صندوق الأضرار والخسائر

وأضاف نصير، في مداخلة هاتفية للقناة الأولى، أن هذا الاتفاق ملزم للدول، ويوجد فيه بنود مهمة في مقدمتها ضخ أموال كثيرة في صندوق الأضرار والخسائر للدول النامية والفقير المتضررة، متابعا أن بند مصطلح 3030 وتخفيض الانبعاسات بنسبة 30% بحلول سنة 2030.

Cop28

وتابع عضو البرلمان العالمي للبيئة، أن كل الدول وافقت ووقعت على الاتفاق وهذا شيء مبشر بقوة، وتم الإقرار في هذا الاتفاق أن الحروب لا تؤثر على هذا الاتفاق، مستدركا أن هناك تكامل ومساعدات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمية، وأنه هذا الاتفاق تاريخي ويعني حدوث نتائج مبشرة.

