ملتقى أصحاب بالنمسا: نجاح انتخابات الرئاسة يرسخ الديمقراطية

أشاد ملتقى أصحاب بالنمسا بالانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا بالداخل المصري وكان قد سبقنا تصويت المصريين بالخارج.



وقالت هناء سالمان رئيس ملتقى أصحاب بالنمسا أننا فخورون بالنجاح منقطع النظير للعملية الانتخابية والتي أثبت فيها الشعب المصري جدارته على التمتع بالحياة الديمقراطية وأنه استطاع أن يرسخ الممارسة الديمقراطية ليس في مصر فحسب بل أيضا في المنطقة العربية.



وأضافت سالمان أن أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج كانوا على موعد دستوري هام وأنهم استجابوا لنداء الوطن حينما امتدت الطوابير أمام اللجان الانتخابية كيلومترات وهو ما شاهده العالم كله في رسالة واضحة من الشعب المصري لدعم المؤسسة الرئاسية التي تأتي على رأس المؤسسات المصرية الوطنية الهامة.



وأكدت رئيس ملتقى أصحاب بالنمسا على أن التجربة المصرية في الممارسة الديمقراطية والتي ظهرت جلية في الانتخابات الرئاسية ستمثل عامل دفع لأبناء المنطقة العربية لممارسة الحياة الديمقراطية.

واتفق من جانبه بهجت العبيدي المتحدث الرسمي باسم حملة مواطن بالخارج والمقيم بالنمسا مع ما ذهبت إليه رئيس ملتقى أصحاب حيث أكد أن ما تم في الانتخابات الرئاسية سيظل مضرب مثل ومثار فخر من أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج.



وأكد العبيدي دعمه لملتقى أصحاب في الدور التوعوي الذي يقوم به على مستوى الطفل والأسرة بالنمسا مؤكدا أن ذلك يمكن أن يسهم بشكل فعال في زيادة نسبة الوعي لدى الأسرة المصرية بفيينا، وكذلك يمكن الاستفادة من عمل الملتقى بربط الأجيال الجديدة بالوطن من ناحية واندماجهم، مع الاحتفاظ بهويتهم، في المجتمع النمساوي من ناحية أخرى.