الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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حركة فتح: نتنياهو لا يريد حلًا سياسيًا يؤدي إلى دولة فلسطينية مستقلة

نتنياهو
نتنياهو

 قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن نتنياهو لا يريد حلًا سياسيًا يؤدي إلى دولة فلسطينية مستقلة.

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الدولة الفلسطينية:

 أضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة "القاهرة الإخبارية"، إن اتفاق أوسلو كان محطة عبور للدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، "سعينا في تلك الفترة إلى الاستفادة من هذا الاتفاق لبناء أعمدة الدولة ومؤسساتها، وحاولنا أن نستكمل هذا الاتفاق فلسطينيًا كاتفاق مرحلي يفضي إلى الدولة الفلسطينية".

حركة حماس:

 تابع: "الجميع استفاد من هذا الاتفاق حتى حركة حماس، حيث كانوا جزءًا من العملية الديمقراطية والمجلس التشريعي، الذي هو أحد إفرازات الاتفاق، لكن بهذه المرحلة إن لم توصلنا إلى الدولة وينل منها الطرف الآخر فلا يمكن أن نظل متمسكين بما يرفضه المحتل، وهما لا يريدون أوسلو لأنه وصل إلى نتيجة أن العالم اليوم كله سيضغط إلى أن يكون هناك حل ومسار سياسي يفضي إلى دولة فلسطينية، وهو ما لا يريده نتنياهو".

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