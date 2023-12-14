مصرع مواطن وإصابة 14 في حادثين بالفيوم

لقي مواطن مصرعه، وأصيب 10 آخرون، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة..أسيوط الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين، إلى مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الغربي، عند مدخل أبو صير، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الي مكان البلاغ وتبين مصرع مواطن وإصابة 10 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وفي حادث اخر اصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل، بالطريق الدائري بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل، بالطريق الدائري بمدينة الفيوم، عند دخلة قرية أبو عش، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 4 اشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابه التي تولت التحقيق