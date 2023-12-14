أسعار السكر خلال تعاملات اليوم الخميس.. جملة ومستهلك

سعر طن السكر.. واصلت أسعار السكر خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق المصرية في الاتجاه صوب تسجيل استقرار بالقيمة الشرائية، ويأتي ذلك عقب حالة من الانحدار القوي خلال تعاملات الإثنين الماضي، بمقدار 5000 جنيه بالطن، كما خيم الهدوء والاستقرار على أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي اليوم، دون أي تغييرات تُذكر.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية- علي المصيلحي، إن احتياطي مصر من السكر يكفي 7.8 شهر، وأصدر وزير التموين، الأسبوع الماضي، توجيهًا وزاريًا، بزيادة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة، حيث سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل.

كما سيصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقدًا، هذا بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السكر للطن، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس من أرض المصنع ولدى التاجر، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر طن السكر اليوم الخميس

السكر

السكر الأبيض "قطاع خاص"

خيم الهدوء والاستقرار علي سعر طن السكر الأبيض، اليوم الخميس، عند 38,000 جنيه.

السكر "الحكومي"

وثبت سعر طن السكر، ليسجل سعر الطن عند 27,000 جنيه.

الجلوكوز

ولم يتغير سعر الجلوكوز، اليوم، ليصل لـ 21,000 جنيه للطن.

النشا الغذائي

وثبت على مدار تعاملات اليوم، النشا الغذائي عند 23,500 جنيه.

سعر السكر للمستهلك

وسجل سعر كيلو السكر عند 50 جنيهًا للمستهلك، خلال التعاملات اليومية.

أسعار بورصة نيويورك

انكمشت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك خلال جلسة اليوم، حيث نزل عقد مارس 2024 عند 21.86 سنت للرطل، بمقدار انخفاض 0.11 سنت، وقت كتابة الخبر.

وتراجع عقد مايو 2024 بنسبة 0.38%، ليسجل 21.11 سنت للرطل؛ أي بمقدار 0.08 سنت.

أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن

صعدت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم، في بورصة لندن للسلع، حيث ارتفع عقد تداول شهر مارس 2024، بمقدار 2.10 دولار، ليصل عند 629.70 دولار للطن، وقت كتابة هذا الخبر.

وزاد عقد تداول مايو 2024، ليسجل 613.60 دولار للطن، بارتفاع قدره 2.30 دولار.