بني سويف تتابع خطة امتحانات الفصل الدراسي الأول

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، على متابعة خطة استعدادات مديرية التربية والتعليم الخاصة بعقد امتحانات النصف الأول من العام الدراسي الحالي 2023/2024 لسنوات النقل والشهادات العامة المحلية، والتي من المقرر إجراؤها خلال شهر يناير المقبل 2024، حيث يجرى حالياً إعداد جداول الامتحانات طبقاً للخطة الزمنية، تمهيداً لاعتمادها والإعلان عنها.

وبدوره أكد محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم عقد اجتماع تنسيقي لمناقشة الإجراءات الإدارية والفنية والترتيبات اللازمة لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي، وذلك بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية محمد رمضان مدير عام التعليم العام، والدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الشؤون التنفيذية، والمهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني، وعمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية وموجهي عموم المواد الدراسية ورؤساء لجان النظام والمراقبة والإدارة وتقدير الدرجات ومسؤولي المطبعة.

وأضاف أنه يتم حالياً إعداد جداول الامتحانات طبقاً للخطة الزمنية،تمهيداً لعرضها على المحافظ لاعتماد مواعيد الامتحانات والجداول، والتي رُوعي فيها المناسبات سواء الأعياد الوطنية أو الدينية التي تتزامن مع أيام عقد الامتحانات، مشيراً إلى تكليفاته لمسؤولى لجان النظام والمراقبة بأهمية مراعاة الدقة في المرحلة الأولى من عمل اللجنة والتي تضمن استلام استمارات التقدم لأداء الامتحان والتشديد على مراجعة بيانات الطلاب بكل دقة تفادياً لعدم وقوع أخطاء ومراعاة الدقة في توزيع رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والمراقبين والملاحظين، مؤكدا تضافر الجهود وتعاون كل أطراف المنظومة وبذل المزيد من الجهد لخروج الامتحانات بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية متصلة بغرف فرعية بإدارات التعليم لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر إلى جانب متابعة سير الامتحانات وتذليل كافة العقبات التي تواجه العملية الامتحانية وتقديم الحلول العاجلة لأية مشكلة طارئة.

وفيما يتعلق باستعدادات امتحان الفصل الأول من الشهادة الإعدادية، فقد تم تقسيم مدارس على مستوى المحافظة إلى قطاعين :قطاع " أ "ويضم إدارات( اهناسيا، ناصر، سمسطا، ببا) ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبدالعزيز الثانوية، و قطاع "ب" ويشمل إدارات ( بني سويف، الواسطى، الفشن ) ومقره مدرسة جمال عبدالناصر، بإجمالي طلاب يزيد عن 59 ألف طالب وطالبة منتظمين في القطاعين.

ونوه وكيل الوزارة إلى الالتزام بحزمة من الضوابط والتعليمات الخاصة بوضع أسئلة الشهادة الإعدادية، تضمنت ضرورة تسليم الامتحان في حضور أعضاء اللجنة المكلفة كاملة، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات والبعد عن الأسئلة ذات الطابع السياسي والديني، مع ضرورة مراجعة المادة العلمية فنيا والتأكد من خلوها من الأخطاء اللغوية، مع عدم الاحتفاظ بأية أصول أو أوراق خاصة بالامتحان في أي صورة بعد تسليم الامتحان إلى المطبعة وعدم الخوض في أية أحاديث متعلقة بالامتحان مع أي شخص خارج اللجنة المكلفة والحفاظ على الخصوصية وسرية الامتحان، مبينًا أن مسؤولية المطبعة تتحدد في أعمال الطباعة وجودتها فقط دون أدنى مسئولية عن المحتوى العلمي المطبوع.

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