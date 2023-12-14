قطع الكهرباء عن شبين الكوم لمدة 3 أيام

أعلنت شركة الكهرباء في محافظة المنوفية، فصل التيار الكهربائي عن مناطق في شبين الكوم، وذلك لإجراء الصيانة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا، ولمدة ثلاث أيام بداية من السبت المقبل.

وأوضحت شركة الكهرباء، أن الانقطاع سيبدأ من يوم السبت الموافق 16/12/2023 على مغذي طلعت حرب من لوحة توزيع الجزيرة، الأماكن المتأثرة بالفصل، المدرسة الإعدادية القديمة - مجمع المصالح - الجوازات - مستشفى الهلال - عيادة أبو بكر - سوق النصر.

ويوم الأحد الموافق 17/12/2023، يتم فصل الكهرباء عن مغذي حوض الجزيرة من لوحة التوزيع البحرية، والأماكن المتأثرة بالفصل، بعض العقارات السكنية، ويوم الإثنين الموافق 18/12/2823 مغذي الجلاء من لوحة التوزيع الجزيرة، والأماكن المتأثرة بالفصل بعض العمارات السكنية.

وعادت مرة أخرى بداية من الأمس، خطط تخفيف الأحمال، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية، كما كانت من قبل وفق خطط الوزارة.