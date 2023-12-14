إصدار شهادات صحية لـ 7 آلاف من المقبلين على الزواج بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، جهودها في إجراء الفحص الطبي والكشف المبكر عن الأمراض المعدية للمقبلين على الزواج، حيث تم توقيع الكشف الطبى، وإصدار شهادات صحية لعدد 7 آلاف و169 من المقبلين على الزواج خلال شهر نوفمبر الماضي.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وضمن المبادرة الرئاسية لـ فحص المقبلين على الزواج.

وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرة تشمل مجموعة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن الكثير من الأمراض المعدية وغير السارية؛ للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل، أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما، مناشدًا المقبلين على الزواج البدء في إجراء الفحوصات، قبل تحديد موعد الزواج بمدة كافية، حيث إن مدة استخراج الشهادة تصل إلى 14 يومًا من إجراء الفحوصات.