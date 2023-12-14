تحرير 56 محضرًا تموينيًا لمخابز البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين؛ للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجاري وتهريب حصص الدقيق المدعمة إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الحملات في تحرير 56 محضرًا تموينيًا لمخابز بمراكز الدلنجات وكوم حمادة وايتاى البارود، وذلك لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات وكذلك تجميعهم كميات من الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبداللطيف مدير عام مديرية التموين.