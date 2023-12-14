محافظ الإسماعيلية يُوجِّه بتطوير ورصف منطقة الدوحة

وجه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالبدء في إنشاء حديقة الدوحة بالمسطح المخصص بمنطقة 24 أكتوبر والممتد من الدائري وحتى شارع مصطفى كامل، الفاصل بين 24 أكتوبر وعمارات المحافظة، والذي يحده من بحري منطقة 24 أكتوبر، ومن قبلي شارع وأبراج الدوحة على مسطح 17 ألف متر مسطح.

يأتي ذلك استمرارًا لما قامت به المحافظة من أعمال إنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات على مستوى المحافظة، وخاصة مدينة الإسماعيلية.

ووجَّه بشارة، بقيام مديرية الطرق بإنشاء متنزه عام وموقع ترفيهي لأبناء المحافظة وزائريها، مؤكدًا تشكيل لجنة برئاسة المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، وأحد الاستشاريين المعتمدين بالاستقرار على التصميم النهائي للموقع.

وتقوم مديرية الطرق، بنقل المرافق المتعارضة مع الأعمال والتي توجد مسطحاتها داخل المسطح المخصص للأعمال، مثل كابلات الكهرباء وخطوط المياه وخطوط الغاز.