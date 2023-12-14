الخميس 14 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

موعد عزاء زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم

وزيرة الثقافة السابقة
وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم في جنازة زوجها بدحت ش

ودعت الدكتورة إيناس عبد الدايم ، وزير الثقافة السابق، زوجها المهندس مدحت شليق لمثواه الأخير، بعد صراع مع المرض، وشُيع جثمانه أمس الأربعاء من مسجد الشرطة، ودفن بمقابر الأسرة، لتُصاب بالإنهيار والحزن الشديد على فراق خليلها، وشاركها الحزن الأصدقاء والفنانين.

 

موعد عزاء زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم

وتستعد الدكتورة إيناس عبد الدايم لاستقبال واجب العزاء في زوجها بعد صلاة المغرب بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

 

الدكتورة إيناس عبد الدايم في جنازة زوجها

وزيرة الثقافة تقدم واجب العزاء للدكتورة إيناس عبد الدايم

وقدمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واجب العزاء ‏للدكتورة ‏إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة السابقة، قائلة: "نشاطر الدكتورة إيناس عبد ‏الدايم، ‏الأحزان في رحيل زوجها، ودعت الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر ‏والسلوان".‏

 

يسرا تنعي الدكتور إيناس عبد الدايم وتعتذر عن الحضور

وفي سياق متصل، حرصت الفنانة يسرا على نعي صديقتها الدكتور إيناس عبد الدايم، طالبه من جميع متابعيها بالدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازي لصديقتي العزيزة الوزيرة إيناس عبد الدايم في وفاة زوجها الأستاذ مدحت شليق، تغمده الله بواسع رحمته، وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان، وأنزل الصبر على قلبك يا صديقتي على هذا الفراق المؤلم، وأعتذر عن عدم التواجد بسبب تواجدي خارج البلاد".

 

وفاة زوج وزيرة الثقافة السابقة

وقد أعلنت الوزيرة السابقة إيناس عبد الدايم وفاة زوجها المهندس مدحت شليق مساء الثلاثاء عبر حسابها الرسمي بفيسبوك بعد صراع مع المرض، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله زوجي المهندس مدحت شليق، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. نسألكم الدعاء".

 

الأصدقاء ونجوم الفن يساندون د. إيناس عبد الدايم في جنازة زوجها

وحرص العديد من الفنانين على حضور صلاة الجنازة ومواستها، وكان أبرز من حضر: الدكتور أشرف زكي، رئيس نقابة الممثلين، والمخرج خالد جلال، والفنانين إيهاب فهمي وأيمن عزب وسامح الصريطي ومحمد عبد العزيز، وكذلك الفنانة سلوى محمد علي والمنشد محمود التهامي، كما حضر الدكتور خالد عبد الجليل ود. مجدي صابر، الرئيس السابق لدار الأوبرا، والمنتج محمد العدل.

 

 

 

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