يرغب العديد من المواطنين معرفة خطوات استخراج توكيل بيع السيارة بالشهر العقاري والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى الطريقة الإلكترونية التي يمكن إنجازها من أي مكان بواسطة الإنترنت والموبايل أو جهاز الكمبيوتر.

حددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الأوراق وطرق التسجيل وقيمة الرسوم، لعمل عقد وتوكيل بيع سيارة لعام 2023.

عمل توكيل بيع سيارة بالشهر العقاري

خطوات استخراج وعمل توكيل بيع سيارة بالشهر العقاري

1- يجب توفير رخصة القيادة على أن يكون مفعولها ساريًا، وفي حالة كونها منتهية الصلاحية فعليك أن توفر شهادات البيانات، على أن تكون صالحة على الأقل لمدة 20 يومًا.

2- تقديم بطاقة رقمك القومي إذا كنت أنت البائع، على أن تكون سارية المفعول.

3- توفير الأوراق الخاصة بالتوكيل التي تثبت اسمك ووظيفتك، وفي حالة العمل بأكثر من وظيفة يجب أن تُذكر، ويُذكر عنوان السكن والجنسية.

4- سداد رسوم الخدمات المقدمة من الشهر العقاري وهي حوالي 40 جنيهًا.

5- إذا كانت السيارة محل البيع هي سيارة ميكروباص، يجب أن يذكر في التوكيل عدد ركابها.

6- إذا كانت السيارة نقل، يذكر في التوكيل حوالتها، ويحتفظ البائع بنسخة من عقد البيع.

7- إذا كانت السيارة تتبع لشركة فيجب تواجد سجل تجاري لها.

8- في حالة السيارات الإرث يجب تواجد إعلان وراثة.

9- أن يختم التوكيل بختم ظاهر وأن يكتب اسم الموثق بشكل واضح وبالعربية.

المستندات المطلوبة لعمل توكيل وعقد مسجل لسيارة

– أصل بطاقة الرقم القومى سارية للبائع.

– رخصة السيارة سارية أو شهادة بيانات حديثة لا تزيد على شهر من المرور فى حالة انتهاء الرخصة مع سحبها.

– اسم المشترى ووظيفته وعنوانه وجنسيته.

– مدة تنفيذ الطلب 24 ساعة.

خطوات عمل توكيل بيع سيارة إلكترونيًا

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سداد قيمة العقد المسجل وتوكيل بيع 2023

يتم من خلال طريقتي سداد الأولى عبر البطاقة الائتمانية والثانية من خلال شركات التحصيل الإلكترونية.

يتم تقديم خدمات التوثيق عبر مكاتب البريد بعدة محافظات، والإعداد لتقديم خدمات التوثيق بمراكز التكنولوجيا التي تجهزها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.