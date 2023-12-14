محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدات مالية للحالات الإنسانية

حرص محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، صباح اليوم، على لقاء عدد من الحالات الإنسانية وذوي الهمم من أصحاب الظروف الاجتماعية والمعيشية والصحية الصعبة، بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وذلك للاستماع إلى شكاواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات.

ووفور الاستماع للشكاوى قرر محافظ المنوفية، صرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية للحالات لمساعدتهم على تلبية متطلبات المعيشة مراعاة لظروفهم الصعبة، موجهًا بصرف كرسي متحرك، لطفل يعاني من تاخر عقلي وضعف فى القدرات الذهنية مراعاة لظروفه الصحية الخاصة.

وأكد محافظ المنوفية، أن بابه مفتوح دائما للجميع وأنه لا يدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأهالى والتعرف على مطالبهم ومحاولة أيجاد حلول عاجلة حيالها حفاظًا على حقوقهم ومصالحهم وذلك في ضوء اللوائح والقوانين، مشيرا إلى أن لجنة المساعدات بالديوان العام مستمرة فى فحص كافة الطلبات فضلا عن تنظيم لقاءات دورية للحالات الأكثر احتياجا لتقديم الدعم اللازم لهم وتخفيف العبء عن كاهلهم.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتواصل الدائم مع المواطنين وتخفيف العبء والمعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.