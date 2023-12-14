الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد انتهاء فصل الخريف وبداية الشتاء رسميًا

فصل الخريف
فصل الخريف

موعد انتهاء فصل الخريف.. يعتبر فصل الخريف من الفصول الانتقالية ويشهد حالات عدم استقرار في الأحوال الجوية، حيث بدأ فصل الخريف رسميًا 23 سبتمبر الماضى ويستمر حوالى 89 يومًا، وفقًا للحسابات التي أعلنها معهد البحوث الفلكية.

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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 3-12-2023

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الإنقلاب الشتوي| أقصر نهار في العام وانخفاض درجات الحرارة

موعد بداية فصل الشتاء في مصر

ويبدأ فصل الشتاء في مصر يوم 22 ديسمبر الجاري، ويستمر حتى يوم 20 مارس 2023 في نصف الكرة الشمالي الذي تقع فيه جمهورية مصر العربية، وهو أبرد فصول العام، حيث يرتبط بالأمطار وانخفاض درجات الحرارة والثلوج. 

 القاهرة الكبرى والوجه البحري

وفي سياق آخر يشهد اليوم الخميس، طقسًا لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم الخميس

 القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15.

الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13.

مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 12.

سوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11.

قنا العظمى 25 درجة والصغرى 12.

أسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12

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الإنقلاب الشتوي| أقصر نهار في العام وانخفاض درجات الحرارة

الجريدة الورقية