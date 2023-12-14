موعد انتهاء فصل الخريف وبداية الشتاء رسميًا

موعد انتهاء فصل الخريف.. يعتبر فصل الخريف من الفصول الانتقالية ويشهد حالات عدم استقرار في الأحوال الجوية، حيث بدأ فصل الخريف رسميًا 23 سبتمبر الماضى ويستمر حوالى 89 يومًا، وفقًا للحسابات التي أعلنها معهد البحوث الفلكية.

موعد بداية فصل الشتاء في مصر

ويبدأ فصل الشتاء في مصر يوم 22 ديسمبر الجاري، ويستمر حتى يوم 20 مارس 2023 في نصف الكرة الشمالي الذي تقع فيه جمهورية مصر العربية، وهو أبرد فصول العام، حيث يرتبط بالأمطار وانخفاض درجات الحرارة والثلوج.

القاهرة الكبرى والوجه البحري

وفي سياق آخر يشهد اليوم الخميس، طقسًا لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم الخميس

القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15.

الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13.

مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 12.

سوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11.

قنا العظمى 25 درجة والصغرى 12.

أسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12