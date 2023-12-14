الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

"فوديكو" تعتمد الموازنة التخطيطة لعام 2024 باستهداف أرباح 32.76 مليون جنيه

تداولات البورصة المصرية
تداولات البورصة المصرية

اعتمدت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الموازنة التخطيطية للعام المقبل 2024.

قالت الشركة في بيان للبورصة أنها تستهدف تحقيق صافي ربح قبل الضرائب بقيمة 32.76 مليون جنيه، مقابل 24 مليون جنيه مستهدف تحقيقها خلال العام الجاري 2023.

كما تستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 154 مليون جنيه خلال 2024، مقابل 128 مليون جنيه في 2023.

حققت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية- فوديكو، صافي ربح بلغ 19.79 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 11.17 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 106.13 مليون جنيه، مقابل 72.45 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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