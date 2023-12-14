إعلان نتيجة مسابقة الإذاعة المدرسية لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بأزهر الشرقية

اعتمد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، صباح اليوم الخميس، نتائج مسابقة الإذاعة المدرسية للعام الدراسي 2023/2024م، والتي تمت ضمن خطة رعاية الطلاب، تحت إشراف الدكتور عبدالله حسين، الوكيل الثقافي للمنطقة.

وأسفرت النتائج النهائية للمسابقة بفوز كل من: عبد الرحمن محمد عبد الرحمن من معهد عمر بن عبد العزيز الإعدادي، وعبد الرحمن محمد يوسف من معهد عمر بن عبد العزيز الإعدادي، وسامي محمد سامي من معهد عمر بن عبد العزيز الإعدادي، وحمزة محمد عادل من معهد عمر بن عبد العزيز الإعدادي، وأسامة حمدي السيد من معهد عمر بن عبد العزيز الإعدادي.

وفاز كل من أحمد السيد ابراهيم من معهد عمر بن عبد العزيز الإعدادي، ومحمود محمد سعيد من معهد قصاصين الأزهار الاعدادي الثانوي، ومحمد عبد الرحمن إبراهيم من معهد قصاصين الإزهارالإعدادي الثانوي، ومحمود عبد القادر السيد من معهد قصاصين الأزهار الاعدادي الثانوي، وصابر محمد صابر من معهد قصاصين الأزهار الاعدادي الثانوي، وإبراهيم أحمد محمد من معهد قصاصين الأزهار الاعدادي الثانوي.

ويشار إلى أن أعمال المسابقات تمت تحت إشراف إدارة رعاية الطلاب بقيادة محمود عبد الباقي مدير الإدارة، وموجهي التربية الإجتماعية.