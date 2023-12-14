إخماد حريق نشب في شقة بالحوامدية

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريقٍ نشب داخل شقة سكنية فى منطقة الحوامدية.

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وفور اندلاع الحريق تم الدفع بعدة سيارات إسعاف وإطفاء لإخماد الحريق وتمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وفي سياقٍ مُتصل، تم السيطرة على حريق اندلع داخل معرض الملابس بوسط مدينة كفرالشيخ، وتم الدفع بـ14 سيارة إطفاء إلى مكان الحريق، ونجحت في السيطرة على ألسنة اللهب المشتعلة وإخمادها، وإتمام عملية التبريد، دون خسائر بشرية.

وفور وقوع الحريق انتقل اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء إيهاب عطية مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء حسن موافي رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، الى موقع حريق معرض الملابس لمتابعة عمليات إخماد الحريق وتكثيف عمليات تبريد موقع الحادث بمعرفة قوّات الحماية المدنية بكفرالشيخ، التي تمكنت من إخماد حريق معرض الملابس بوسط عاصمة المحافظة.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه تم الانتهاء من عمليات إخماد الحريق والتبريد لموقع حادث حريق معرض الملابس بوسط مدينة كفرالشيخ، حيث تم الدفع بعدد 14 سيارة مطافي، وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق، وأنه جارِ حصر الخسائر المادية، موجهاً لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بحث التعويض المناسب للعارضين جراء الخسائر المادية الناتجة عن الحريق، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، أن الحرائق تتزايد لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة لعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وتوضح الإدارة، أن بعض المواطنين يهملون فى التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، والإهمال فى صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.

ولفتت الإدارة، أن أخطار تسرب الغاز تؤدى إلى حدوث انفجارات كبيرة، بسبب تفاعل الغاز مع الهواء المنتشر فيه غاز الأوكسجين الذى يساعد على الاشتعال، وقد يؤدى إلى خسائر فى الأرواح والممتلكات، ولكى يتم تجنب جميع المخاطر هناك إرشادات وتعليمات يجب اتباعها للوقاية من مخاطر الغاز، منها التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة، حتى لا يحدث أى تسرب.